Губерниев: Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов. Они должны выступать!

Комментатор Дмитрий Губерниев в своих социальных сетях высказался о возможном допуске россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
«Биатлонистам прилетает в соцсетях за высказывания о нейтральном флаге! Будто не было двух Олимпиад в подобном статусе! Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов! Они должны выступать! Соревноваться! Это их жизнь и работа! Понятно объяснил?
Ещё раз! Мы хотим видеть спортсменов на Олимпиадах? Нормальные люди хотят видеть и болеть за них, пусть и в нейтральном статусе! Спортсмены должны выступать! Кто против, тот дурак набитый, пень горелый и дубина стоеросовая» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вероятность допуска в нейтральном статусе до мировых стартов российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой специальной военной операции (СВО). После этого некоторые спортсмены – в частности, биатлонист Василий Томшин – заявили о готовности выступать в нейтральном статусе.
- 30 января 2023
-
14:45
-
11:00
- 29 января 2023
-
23:08
-
22:41
-
22:37
-
21:58
-
21:47
-
19:22
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:12
-
15:09
-
14:35
-
13:22
-
13:08
-
12:46
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:59
-
08:15
- 28 января 2023
-
22:00
-
21:00
-
20:41
-
18:23
-
17:49
-
15:23
-
14:51
-
14:34
-
13:22
-
12:14
-
11:47
-
11:34
-
11:33