Губерниев: Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов. Они должны выступать!

Комментатор Дмитрий Губерниев в своих социальных сетях высказался о возможном допуске россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Биатлонистам прилетает в соцсетях за высказывания о нейтральном флаге! Будто не было двух Олимпиад в подобном статусе! Дураки и хейтеры, отстаньте от спортсменов! Они должны выступать! Соревноваться! Это их жизнь и работа! Понятно объяснил?

Ещё раз! Мы хотим видеть спортсменов на Олимпиадах? Нормальные люди хотят видеть и болеть за них, пусть и в нейтральном статусе! Спортсмены должны выступать! Кто против, тот дурак набитый, пень горелый и дубина стоеросовая» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вероятность допуска в нейтральном статусе до мировых стартов российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой специальной военной операции (СВО). После этого некоторые спортсмены – в частности, биатлонист Василий Томшин – заявили о готовности выступать в нейтральном статусе.