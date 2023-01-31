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«Особенно доволен Куклиной». Тренер сборной России – о гонках Кубка Содружества в Беларуси

«Особенно доволен Куклиной». Тренер сборной России – о гонках Кубка Содружества в Беларуси
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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление своих подопечных на этапах Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

«Конечно доволен, особенно Ларисой Куклиной (улыбается). Наверное, у Ларисы был определённый пик. Про Эдуарда я бы так не сказал, но, наверное, он на подходе к своей лучшей форме. Специальную работу, чтобы войти в форму, мы не делали. Поэтому предполагали, что через старты будет набирать. Пока не знаю, где у него пик, посмотрим», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Напомним, в Раубичах Куклина выиграла все три гонки четвёртого этапа Кубка Содружества. Латыпов стал победителем одной гонки четвёртого и трёх гонок пятого этапа.

Читайте полное интервью с Юрием Каминским на «Чемпионате» в 13:00.

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