«Особенно доволен Куклиной». Тренер сборной России – о гонках Кубка Содружества в Беларуси

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление своих подопечных на этапах Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).
«Конечно доволен, особенно Ларисой Куклиной (улыбается). Наверное, у Ларисы был определённый пик. Про Эдуарда я бы так не сказал, но, наверное, он на подходе к своей лучшей форме. Специальную работу, чтобы войти в форму, мы не делали. Поэтому предполагали, что через старты будет набирать. Пока не знаю, где у него пик, посмотрим», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Напомним, в Раубичах Куклина выиграла все три гонки четвёртого этапа Кубка Содружества. Латыпов стал победителем одной гонки четвёртого и трёх гонок пятого этапа.
Читайте полное интервью с Юрием Каминским на «Чемпионате» в 13:00.
- 31 января 2023
-
13:15
-
12:50
- 30 января 2023
-
21:13
-
14:45
-
11:00
- 29 января 2023
-
23:08
-
22:41
-
22:37
-
21:58
-
21:47
-
19:22
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:12
-
15:09
-
14:35
-
13:22
-
13:08
-
12:46
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:59
-
08:15
- 28 января 2023
-
22:00
-
21:00
-
20:41
-
18:23
-
17:49
-
15:23
-
14:51
-
14:34
-
13:22
-
12:14