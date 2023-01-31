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«Давал установку молодым, а услышал Латыпов». Тренер Каминский – о победах Эдуарда

«Давал установку молодым, а услышал Латыпов». Тренер Каминский – о победах Эдуарда
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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский с юмором прокомментировал последние победы своего подопечного Эдуарда Латыпова на этапах Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

«Установка получать удовольствие от стартов и актуальна ли она для молодых? Эту установку скорее молодым спортсменам и давали, а услышал Латыпов (улыбается). Давали всем, ребята немного зажаты, закрепощённые, это и Дмитрий Васильев отметил. Нет стрельбы, нет уверенности. Немножко и в лыжном ходе они притормаживают себя», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Напомним, Латыпов стал победителем одной гонки четвёртого и трёх гонок пятого этапа Кубка Содружества в Раубичах.

Читайте полное интервью с Юрием Каминским на «Чемпионате»:

«Посмотрим, где у Латыпова пик формы». Каминский – о победах подопечных в Беларуси «Посмотрим, где у Латыпова пик формы». Каминский – о победах подопечных в Беларуси
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