В сборной России надеются, что будут выступать на отечественных лыжах на следующих ОИ

Руководитель сервис‑бригады сборной России по биатлону Александр Печёрский выразил надежду, что некоторые российские спортсмены смогут выступить на отечественных лыжах на следующей Олимпиаде.



Во вторник, 31 января, состоялась официальная презентация проекта Союза биатлонистов России (СБР) в области импортозамещения лыж и лыжного инвентаря.



«На сервис СБР выпала новая задача: разработка, изыскания, поиск конструктивных решений при разработке первых отечественных лыж. Это новый путь, который ранее не был нами изведан. До этого лыжники и биатлонисты пользовались импортными образцами, и так сложилось, что проблем в этом никогда не было, всё было в достатке.



Хорошо, что пришла в голову мысль сделать наши лыжи, и процесс пошёл. Прежде чем эти лыжи представили тут, была проведена экспериментальная работа по структуре, пластике, внутреннему насыщению. Лыжи близко подошли по качеству к импортным аналогам. Мы тестируем, сравниваем день ото дня. Мы поменяли порядка семи конструктивных решений, после чего было принято решение произвести партию лыж, которая ещё дополнительно будет протестирована регионами. Процесс растянется надолго, но запустили мы его серьёзно. Требуется очень много всего, чтобы выйти на достойный уровень. Не исключено, что импульс развития будет достаточно серьёзным, и надеюсь, кто‑то из наших спортсменов побежит в них на следующих Олимпийских играх», — передаёт слова Печёрского «Матч ТВ».