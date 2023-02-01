Васильев объяснил, почему российским атлетам нужно выступать на турнирах в Азии и Африке

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил, почему российским спортсменам необходимо принимать участие во всех международных турнирах, куда они получают приглашения.
«Нам точно нужно принимать участие в Азиатских играх и африканских соревнованиях. Это важно для наших спортсменов, которые смогут показать всем, что это элита мирового спорта.
К тому же такие приглашения нашим спортсменам из разных частей мира повлияют на дальнейшее поведение МОК. Они увидят, как мир открыт и ждёт российских спортсменов, поэтому они будут сомневаться в своих несправедливых решениях в отношении российского и белорусского спорта. Если они будут дальше игнорировать нашу значимость для мира, то МОК рискует развалиться как система. Появится новая международная спортивная структура, в которой будет значимости больше, чем в нынешнем прозападном МОК. Мир больше, чем Европа, Америка, Канада и Австралия», — приводит слова Васильева Sport24.
- 1 февраля 2023
-
19:43
-
10:46
- 31 января 2023
-
23:15
-
22:55
-
20:27
-
17:48
-
13:15
-
12:50
- 30 января 2023
-
21:13
-
14:45
-
11:00
- 29 января 2023
-
23:08
-
22:41
-
22:37
-
21:58
-
21:47
-
19:22
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:12
-
15:09
-
14:35
-
13:22
-
13:08
-
12:46
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:59
-
08:15
- 28 января 2023
-
22:00
-
21:00
-
20:41
-
18:23