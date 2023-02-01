Васильев объяснил, почему российским атлетам нужно выступать на турнирах в Азии и Африке

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил, почему российским спортсменам необходимо принимать участие во всех международных турнирах, куда они получают приглашения.

«Нам точно нужно принимать участие в Азиатских играх и африканских соревнованиях. Это важно для наших спортсменов, которые смогут показать всем, что это элита мирового спорта.

К тому же такие приглашения нашим спортсменам из разных частей мира повлияют на дальнейшее поведение МОК. Они увидят, как мир открыт и ждёт российских спортсменов, поэтому они будут сомневаться в своих несправедливых решениях в отношении российского и белорусского спорта. Если они будут дальше игнорировать нашу значимость для мира, то МОК рискует развалиться как система. Появится новая международная спортивная структура, в которой будет значимости больше, чем в нынешнем прозападном МОК. Мир больше, чем Европа, Америка, Канада и Австралия», — приводит слова Васильева Sport24.