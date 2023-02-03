Кристина Резцова: КР и КС заменяют Кубок мира? Конкуренция не такая высокая

Двукратный призёр Олимпийских игр российская биатлонистка Кристина Резцова, которая пропускает сезон-2022/2023 из-за беременности, ответила на вопрос, заменяет ли Кубок России и Кубок Содружества Кубок мира.
«Кубок России и Кубок Содружества хотя бы частично это заменяют Кубок мира? Думаю, что замены как таковой, конечно, нет. Как минимум потому, что народу не так много. И конкуренция не такая высокая. Но для постолимпийского сезона этого, наверное, вполне достаточно. Очень много стартов у нас сейчас — и в Кубке России, и в Кубке Содружества. То есть даже отдыхать некогда. Поэтому в принципе этими соревнованиями удалось достойно заменить Кубок мира. Но по части конкуренции нам до Кубка мира надо еще чуть-чуть дорасти», — приводит слова Резцовой «Известия».
- 3 февраля 2023
-
10:48
- 2 февраля 2023
-
17:29
-
15:36
-
15:04
- 1 февраля 2023
-
19:43
-
10:46
- 31 января 2023
-
23:15
-
22:55
-
20:27
-
17:48
-
13:15
-
12:50
- 30 января 2023
-
21:13
-
14:45
-
11:00
- 29 января 2023
-
23:08
-
22:41
-
22:37
-
21:58
-
21:47
-
19:22
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:12
-
15:09
-
14:35
-
13:22
-
13:08
-
12:46
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:59
-
08:15