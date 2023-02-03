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Кристина Резцова: я абсолютно не стремлюсь превзойти результаты мамы

Кристина Резцова: я абсолютно не стремлюсь превзойти результаты мамы
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Двукратный призёр Олимпийских игр, российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о желании превзойти достижении своей мамы Анфисы Резцовой.

«Есть ли мотивация превзойти достижения мамы? Я абсолютно не стремлюсь превзойти результаты мамы, но считаю, что мне ещё есть куда расти, к чему стремиться. Поэтому сто процентов хочу вернуться на международные старты. Я ещё не всё сама себе доказала», — приводит слова Резцовой «Известия».

Анфиса Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону и олимпийской чемпионкой в лыжных гонках.

Кристина Резцова пропускает нынешний сезон из-за беременности. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных стартов решением Международного олимпийского комитета (IBU).

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