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Биатлонистка Резцова ответила на вопрос, хотела ли бы она попробовать себя в лыжных гонках

Биатлонистка Резцова ответила на вопрос, хотела ли бы она попробовать себя в лыжных гонках
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Двукратный призёр Олимпийских игр российская биатлонистка Кристина Резцова, которая пропускает сезон-2022/2023 из-за беременности, ответила на вопрос, хотела ли бы она попробовать себя в лыжных гонках.

«Нет желания попробовать себя в лыжных гонках по примеру мамы и мужа? Как минимум на российских стартах я бы с удовольствием пробежала, посоревновалась с нашими девчонками-лыжницами, но о том, чтобы переходить официально, пока точно не задумывалась, — приводит слова Резцовой «Известия».

Анфиса Резцова — мама Кристины, является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону и олимпийской чемпионкой в лыжных гонках. Иван Анисимов — муж Кристины, является многократным призёром чемпионатов России по лыжным гонкам.

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