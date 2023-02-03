Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о возможном допуске российских спортсменов на международные старты.

Об этом говорится в решении исполкома МОК от 25 января. Сейчас вырабатываются правила и условия допуска, хотя некоторые страны уже выступили против и пригрозили бойкотом Олимпиады-2024.

«Нужно следовать интуиции, логике и уважению к тому, что важно в этом мире. Тогда логично, что никакие правила и условия не смогут перевесить военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Следовательно, мы на 100 процентов поддерживаем продолжать сезон в том же духе, как сейчас.

Совершенно неправильно, что МОК поставил на повестку дня возвращение России и Беларуси в спорте. Они всегда стараются угодить всем. Но по некоторым вопросам не все могут быть удовлетворены», — приводит слова Тарьея Бё VG.