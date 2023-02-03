Йоханнес Бё заявил, что атлеты проголосуют против допуска россиян на международные старты

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о возможном допуске российских спортсменов на международные старты.
Об этом говорится в заявлении исполкома МОК от 25 января как о мнении подавляющего большинства национальных олимпийских комитетов и международных федераций. Сейчас вырабатываются правила и условия допуска, хотя некоторые страны уже выступили против и пригрозили бойкотом Олимпиады-2024.
«Понимаю, что необходимо обсуждать вопрос о том, когда россияне смогут вернуться, но сейчас мы ещё от этого далеки. Таков мой ответ.
Если голосовать по вопросу о возвращении россиян будут спортсмены, думаю, мы получим большое количество «против». МОК снова и снова показывает, что совершает не совсем правильный выбор. Россия — финансово сильная нация, жаль, что это влияет на решение», — приводит слова Йоханнеса Бё VG.
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