Чемпионат мира по биатлону — 2023: во сколько смешанная эстафета, где смотреть

В Оберхофе (Германия) стартует чемпионат мира по биатлону — 2023. Сегодня, 8 февраля, состоится смешанная эстафета.

8 февраля



16:45. Смешанная эстафета

Указано московское время.

Трансляция гонки чемпионата мира по биатлону будет доступна в Okko.

Чемпионат мира по биатлону в проходит в Оберхофе во второй раз в истории. Ранее город принимал мировое первенство в 2004 году.

На чемпионате мира 2021 года больше всех медалей завоевали норвежские биатлонисты (семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые). Французы выиграли две золотые медали, две серебряные и три бронзовые. На счету шведов одно золото, три серебра и две бронзы.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от чемпионата мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).