Чемпионат мира по биатлону — 2023, мужчины: во сколько гонка преследования, где смотреть

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 12 февраля, состоится мужская спринтерская гонка.



12 февраля



17:30. Гонка преследования, мужчины



Указано московское время.



Трансляция гонки чемпионата мира по биатлону будет доступна в Okko.



Чемпионат мира по биатлону в проходит в Оберхофе во второй раз в истории. Ранее город принимал мировое первенство в 2004 году.



На чемпионате мира 2021 года больше всех медалей завоевали норвежские биатлонисты (семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые. Французы выиграли две золотые медали, две серебряные и три бронзовые. На счету шведов одно золото, три серебра и две бронзы.



Российские и белорусские биатлонисты отстранены от чемпионата мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас