Тандреволд: если мы вернём Россию, это может стать неверным сигналом

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая входит в состав комитета спортсменов IBU, высказалась о возможном допуске российских спортсменов на международные старты.

В заявлении исполкома МОК от 25 января говорится, что это решение подавляющего большинства национальных олимпийских комитетов и международных федераций. Сейчас вырабатываются правила и условия допуска, хотя некоторые страны уже выступили против и пригрозили бойкотом Олимпиады-2024.

«Мы были удивлены, что так много людей выступило за то, чтобы Россия снова могла выступать на международных соревнованиях. Но самое удивительное, что это поддержал МОК. Удивлена, как много значат деньги. Раньше я, наверное, была очень наивна, думая, что это не так.

Важно отметить, что для отдельных спортсменов это невероятно печальная ситуация, потому что мы знаем, что они не имеют к этому никакого отношения.

В то же время мы считаем, что было бы очень наивно разделять так сильно спорт и политику — по крайней мере, когда вы видите, как Россия использовала спорт для получения поддержки прежде. И я думаю, что если мы их вернём, то это может стать неверным сигналом», — приводит слова Тандреволд VG.