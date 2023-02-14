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Чемпионат мира по биатлону — 2023, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Чемпионат мира по биатлону — 2023, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть
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В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 14 февраля, состоится мужская индивидуальная гонка.

14 февраля

16:30. Индивидуальная гонка, мужчины

Указано московское время.

Трансляция гонки чемпионата мира по биатлону будет доступна в Okko.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Оберхофе во второй раз в истории. Ранее город принимал мировое первенство в 2004 году.

На чемпионате мира 2021 года больше всех медалей завоевали норвежские биатлонисты (семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые). Французы выиграли две золотые медали, две серебряные и три бронзовые. На счету шведов одно золото, три серебра и две бронзы.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от чемпионата мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
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