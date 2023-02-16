Чемпионат мира по биатлону — 2023: во сколько смешанная эстафета, где смотреть

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 16 февраля, состоится одиночная смешанная эстафета.



16 февраля



17:10. Одиночная смешанная эстафета



Указано московское время.



Трансляция гонки чемпионата мира по биатлону будет доступна в Okko.



Чемпионат мира по биатлону в проходит в Оберхофе во второй раз в истории. Ранее город принимал мировое первенство в 2004 году.



На чемпионате мира 2021 года больше всех медалей завоевали норвежские биатлонисты (семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые). Французы выиграли две медали, две серебряные и три бронзовые медали. На счету шведов одно золото, три серебра и две бронзы.



Российские и белорусские биатлонисты отстранены от чемпионата мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас