Чемпионат мира по биатлону — 2023: во сколько смешанная эстафета, где смотреть

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 16 февраля, состоится одиночная смешанная эстафета.
16 февраля
17:10. Одиночная смешанная эстафета
Указано московское время.
Трансляция гонки чемпионата мира по биатлону будет доступна в Okko.
Чемпионат мира по биатлону в проходит в Оберхофе во второй раз в истории. Ранее город принимал мировое первенство в 2004 году.
На чемпионате мира 2021 года больше всех медалей завоевали норвежские биатлонисты (семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые). Французы выиграли две медали, две серебряные и три бронзовые медали. На счету шведов одно золото, три серебра и две бронзы.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от чемпионата мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).
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