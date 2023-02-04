Тарьей Бё пошутил над результатами сборной Швеции и спровоцировал конфликт

Норвежский биатлонист Тарьей Бё пошутил над шведскими спортсменами после эстафеты перед чемпионатом мира. Норвегия уверенно выиграла гонку, а Швеция пришла четвёртой.

«Вы могли бы позвать в команду Бьорна Ферри или Фредрика Линдстрёма», — приводит слова Бё Aftonbladet.

Ферри и Линдстрём завершили карьеру и теперь работают на телевидении. Главному тренеру шведов Йоханнесу Лукасу шутка не понравилась.

«В ответ на такое я могу только вспомнить, как это выглядело перед чемпионатом мира пару лет назад. Тогда мы были седьмыми в эстафете в Антерсельве. Через две недели мы взяли серебро. В биатлоне возможно всё, но в это нужно верить — и я верю. Если норвежцы вернутся домой с чемпионата мира с серебряной медалью в эстафете, можно будет говорить чуть ли не о провале. Они должны побеждать в каждой гонке», — сказал Лукас.