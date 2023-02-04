Кристиансен оценил перспективы Швеции успешно выступить в эстафете на ЧМ
Поделиться
Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о перспективах шведской сборной успешно выступить в эстафете на чемпионате мира.
«У Швеции есть два спортсмена мирового уровня: Себастиан Самуэльссон и Мартин Понсилуома – и двое, которые могут выдержать конкуренцию в эстафете. Тогда Швеция будет бороться за призовые места. И независимо от того, как они выступают в индивидуальных соревнованиях, шведы всегда были сильны в эстафете», — цитирует Кристиансена VG.
Чемпионат мира будет транслироваться в прямом эфире 21 вещательной компанией с общей средней аудиторией в 10 млн зрителей ежедневно. Соревнования пройдут с 8 по 19 февраля.
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
10:30
-
10:29
-
09:32
- 3 февраля 2023
-
22:32
-
22:14
-
21:53
-
21:17
-
20:54
-
19:56
-
12:47
-
11:38
-
10:48
- 2 февраля 2023
-
17:29
-
15:36
-
15:04
- 1 февраля 2023
-
19:43
-
10:46
- 31 января 2023
-
23:15
-
22:55
-
20:27
-
17:48
-
13:15
-
12:50
- 30 января 2023
-
21:13
-
14:45
-
11:00
- 29 января 2023
-
23:08
-
22:41
-
22:37
-
21:58
-
21:47
-
19:22
-
15:42
-
15:40
-
15:35
Партнерский контент