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Кристиансен оценил перспективы Швеции успешно выступить в эстафете на ЧМ

Кристиансен оценил перспективы Швеции успешно выступить в эстафете на ЧМ
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о перспективах шведской сборной успешно выступить в эстафете на чемпионате мира.

«У Швеции есть два спортсмена мирового уровня: Себастиан Самуэльссон и Мартин Понсилуома – и двое, которые могут выдержать конкуренцию в эстафете. Тогда Швеция будет бороться за призовые места. И независимо от того, как они выступают в индивидуальных соревнованиях, шведы всегда были сильны в эстафете», — цитирует Кристиансена VG.

Чемпионат мира будет транслироваться в прямом эфире 21 вещательной компанией с общей средней аудиторией в 10 млн зрителей ежедневно. Соревнования пройдут с 8 по 19 февраля.

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