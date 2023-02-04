Губерниев: братья Бё лезут туда, где их мнения не спрашивают

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё, выступивших против возвращения российских спортсменов на международные турниры.



«А почему они не выступают против того, что Анна Вяхирева выступает за норвежскую команду? Может, их просто там слушать не будут и их мнение никакого значения не имеет от слова «совсем»? Вяхирева – это как Овечкин в хоккее, лучшая гандболистка мира. То есть одним, получается, можно, а другим нельзя. Я очень рад за Вяхиреву, нужно отдать должное тем, кто её приглашал в Норвегию.



Уровень лицемерия чудовищный, лезут туда, где их мнения не спрашивают. Это не им решать. Если нас допустят, будут выступать и соревноваться с нами. Если они вякнут про Вяхиреву, то их заткнут сразу за секунду, потому что женский гандбол в Норвегии – это огромный бизнес, с учётом того, что её команда должна выигрывать национальный чемпионат и Лигу чемпионов.



Мы слышали, что шведские хоккеисты выступали против Малкина, Овечкина и Василевского? Молчат в тряпку, играют и радуются. А здесь просто – давайте выступим. Ну давайте, ребят, просто вас никто слушать не будет.



Решение об участии российских спортсменов будут принимать другие люди, это точно не братья Бё. Они говорят «если бы», а у меня другая информация, что все рады были бы нас видеть. Мы не говорим про политиков, речь идёт про спортсменов. То есть они поддерживают дискриминацию по национальному признаку», – цитирует Губерниева Metaratings.