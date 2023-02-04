Александр Тихонов резко обратился к братьям Бё после слов о российских спортсменах

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание Тарьея и Йоханнеса Бё, которые выступали против возвращения россиян на международные старты.



«Когда-то давно основными конкурентами россиян были норвежцы — мы дружили. На гонках в Новосибирске после Олимпиады в 1972 году мы были как одна команда — как братья. Магнар Сольберг, Ула Верхауг, Йон Истад, Олав Йордет — это была четвёрка, которую мы обыграли на Олимпиаде.

И обыгрывали дальше. Мы очень дружили, садились за один стол… Самое главное — не слушали никаких политиков! А вам, братья Бё, за ваши слова никто руки не подаст! На территорию России будет запрещено въезжать. Занимайтесь спортом и не лезьте в политику!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.