Александр Тихонов резко обратился к братьям Бё после слов о российских спортсменах

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание Тарьея и Йоханнеса Бё, которые выступали против возвращения россиян на международные старты.
«Когда-то давно основными конкурентами россиян были норвежцы — мы дружили. На гонках в Новосибирске после Олимпиады в 1972 году мы были как одна команда — как братья. Магнар Сольберг, Ула Верхауг, Йон Истад, Олав Йордет — это была четвёрка, которую мы обыграли на Олимпиаде.
И обыгрывали дальше. Мы очень дружили, садились за один стол… Самое главное — не слушали никаких политиков! А вам, братья Бё, за ваши слова никто руки не подаст! На территорию России будет запрещено въезжать. Занимайтесь спортом и не лезьте в политику!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 4 февраля 2023
-
14:54
-
14:11
-
13:40
-
13:07
-
10:30
-
10:29
-
09:32
- 3 февраля 2023
-
22:32
-
22:14
-
21:53
-
21:17
-
20:54
-
19:56
-
12:47
-
11:38
-
10:48
- 2 февраля 2023
-
17:29
-
15:36
-
15:04
- 1 февраля 2023
-
19:43
-
10:46
- 31 января 2023
-
23:15
-
22:55
-
20:27
-
17:48
-
13:15
-
12:50
- 30 января 2023
-
21:13
-
14:45
-
11:00
- 29 января 2023
-
23:08
-
22:41
-
22:37
-
21:58
-
21:47