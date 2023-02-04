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Васильев — о словах братьев Бё: собака лает — караван идёт. Их отношу к этим собакам

Васильев — о словах братьев Бё: собака лает — караван идёт. Их отношу к этим собакам
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Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отреагировал на высказывания норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бё, выступивших против возвращения российских спортсменов на международные турниры.

«Легализованные допингисты — люди, которые на допинге выигрывают медали, — не заслуживают никакого внимания. Вряд ли стоит обращать внимание на норвежцев, которые полностью испортили свою репутацию в мире спорта. Думаю, нам нужно делать своё дело. Собака лает, а караван идёт. Я их как раз к этим собакам и отношу», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал рассмотреть вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену.

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