Мона Брорссон: я сочувствую российским спортсменам

Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Мона Брорссон прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) не допускать российских и белорусских спортсменов на предстоящий чемпионат мира.

«Ничего не изменилось с тех пор, как было принято решение их отстранить. Но я также хочу подчеркнуть, что я сочувствую российским спортсменам, которые не имеют никакого отношения к конфликту, которые не поддерживали его. Я могу понять их.

Представьте, что вы тренируетесь для чего-то, а затем вашу мечту забирают, и вы не можете показать, на что вы способны. Но в то же время речь идёт о жизнях многих людей, поэтому в данной ситуации нет иного решения», — приводит слова 32-летней спортсменки Expressen.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 8 по 19 февраля 2023 года в Оберхофе (Германия).