Биатлонистка Ульяна Нигматуллина стала мамой

Призёр Олимпийских игр биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина стала мамой.



«Ульяна стала мамой! Дочка! Ура!!!» — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

В ноябре 2022 года спортсменка сообщила, что пропустит сезон-2022/2023 по причине беременности.



Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые прошли в Пекине (Китай), Нигматуллина завоевала сразу две медали. В женской эстафете она завоевала серебро, а в смешанной эстафете — бронзу.



В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону 28-летняя Нигматуллина заработала 285 очков и заняла 25-е место в общем зачёте. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова (366 очков и 20-е место). Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд (957).