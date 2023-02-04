Биатлонистка Ульяна Нигматуллина стала мамой
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Призёр Олимпийских игр биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина стала мамой.
«Ульяна стала мамой! Дочка! Ура!!!» — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
В ноябре 2022 года спортсменка сообщила, что пропустит сезон-2022/2023 по причине беременности.
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые прошли в Пекине (Китай), Нигматуллина завоевала сразу две медали. В женской эстафете она завоевала серебро, а в смешанной эстафете — бронзу.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону 28-летняя Нигматуллина заработала 285 очков и заняла 25-е место в общем зачёте. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова (366 очков и 20-е место). Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд (957).
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