Зайцева — о братьях Бё: так говорят только слабаки, им нравится, что нет конкуренции

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделилась мыслями о заявлении Йоханнеса и Тарьея Бё, которые выступили против возвращения российских спортсменов на международные арены.

«Комментарии спортсменов я считаю лишними. Думаю, что они не имеют права высказываться, так как они из спорта делают политику. Спорт – это всё-таки не политика. Он должен отдельно быть. Спорт за объединение, за мир, и вообще не должно быть таких конфликтов.



И то, что они там будут бойкотировать, это будет их решение. Бойкоты ничего хорошего не сделают. Если хотят бойкотировать, пускай бойкотируют. Я считаю, что все должны участвовать в Олимпийских играх. Спортсмены не должны быть виноваты. Они должны своё дело делать.



Но не должно быть таких условий, что мы должны говорить о том, что наше правительство плохое. Это нечестно, так нельзя делать. Все решения будет принимать руководство нашей страны.



Пусть иностранные спортсмены говорят что хотят. Я против их высказываний и считаю, что они неправы. Они должны, наоборот, поддерживать спортсменов других стран и идти за спорт. Они не политики, чтобы обсуждать всё реально.



Просто им нравится выступать на соревнованиях, где нет наших спортсменов и конкуренции. Сейчас там происходит «чемпионат Норвегии». В некоторых эстафетах проигрыши по полторы минуты бывают. Когда присутствовала наша страна, таких проигрышей никогда не было. Мы составляли конкуренцию. Наверное, им так комфортно бегать, без конкуренции. Поэтому они так высказываются. Но так высказываются только слабаки.



Каждый свой интерес представляет. Но всё будет решаться главными людьми этих стран», — цитирует Зайцеву «Спорт день за днём».