Черезов и Петрикова выиграли биатлонную «Матч ТВ Гонку звёзд»

В Москве завершилась «Матч ТВ Гонка звёзд» среди биатлонистов. В рамках мероприятия команды составлялись по формуле «один профессиональный спортсмен и один любитель».

Победу в гонке одержал дуэт трёхкратного чемпиона мира и двукратного призёра Олимпийских игр Ивана Черезова и телеведущей Ольги Петриковой. Они финишировали с результатом 19.01,6, допустив один промах. Вторыми стали победитель этапа Кубка мира Андрей Маковеев и телеведущая Сабина Актерина. Маковеев и Актерина промахнулись 16 раз и отстали от победителей на 3.44,9. Замкнули тройку двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий и чемпион мира и Олимпийских игр по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский. Богалий и Борзаковский также допустили 16 промахов.

«Матч ТВ Гонка звёзд». Биатлон



1. Иван Черезов и Ольга Петрикова — 19.01,6 (1).



2. Андрей Маковеев и Сабина Актерина — отставание 3.44,9 (16).



3. Анна Богалий и Юрий Борзаковский +3.56,7 (16).