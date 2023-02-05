«У меня большие ожидания от себя». Тандреволд — о чемпионате мира в Оберхофе

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая неожиданно для многих стала лидером команды в текущем сезоне, рассказала о подготовке к предстоящему чемпионату мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 19 февраля 2023 года.

«Я стараюсь не думать о шансах слишком много, но ясно одно: у меня большие ожидания от себя, и я с нетерпением жду начала чемпионата мира. До сих пор это был хороший сезон, да, у меня было несколько взлётов и падений, но я, вероятно, просто должна привыкнуть к этому.

В программе чемпионата мира много дистанций, и многое может случиться, но я думаю, что для меня будет важно идти от гонки к гонке, каждый раз начиная с чистого листа, быть агрессивной и не бояться.

После Нового года в некоторых гонках я допускала ошибки. Я была в борьбе до последней стрельбы, а потом чего-то не хватало. Это то, что я должна исправить на чемпионате мира. На последней стрельбе нужно быть предельно внимательной.

Было очень приятно побыть дома несколько дней перед отъездом в Германию. Мне нужно было немного отключиться, отложить оружие и просто расслабиться. Особенно психологически. Позади много гонок, так что отдых был важен», — приводит слова Тандреволд TV2.