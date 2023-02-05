Шипулин рассказал, что Бьорндален поддерживает возвращение россиян на международную арену

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал, что восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален положительно относится к идее возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
«Из иностранных спортсменов ни с кем не общаюсь, единственное, недавно переписывались с Бьорндаленом, он хочет, чтобы российские спортсмены быстрее вернулись», — цитирует Шипулина ТАСС.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.
Председатель комиссии спортсменов Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) эстонец Герд Кантер считает, что спортсмены должны самостоятельно принимать решение относительно бойкота либо участия в Олимпийских играх.
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