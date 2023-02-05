Бьорндален: сейчас самым большим конкурентом Йоханнеса Бё является он сам
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален считает соотечественника Йоханнеса Бё главным фаворитом чемпионата мира — 2023, который пройдёт с 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).
«Йоханнес Бё — самый главный фаворит чемпионата мира. Он просто должен быть достаточно мотивирован и оставаться здоровым. В этом сезоне всё было так, как должно было быть. Стрельба как лежа, так и стоя была хороша, у него хорошая скорость и хорошая устойчивость. Он является фаворитом чемпионата мира. Он справлялся в каждой гонке в этом сезоне. Сейчас самым большим конкурентом Йоханнеса Бё является он сам, а не кто-то другой», — сказал Бьорндален в интервью TV2.
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