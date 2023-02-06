Стурла Холм Легрейд: изменений не произошло, я поддерживаю отстранение россиян и белорусов

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Никаких изменений не произошло, поэтому я по-прежнему поддерживаю предварительный аргумент о том, что они должны быть отстранены.



Но если есть какие-то веские аргументы в пользу того, чтобы снова допустить их к участию, то я могу пересмотреть свою точку зрения», — приводит слова Легрейда Nettavisen.

Ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов, а Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте.

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