Жюстин Бреза-Буше стала мамой

Олимпийская чемпионка, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше сообщила, что стала мамой.

«3.02.2023. Добро пожаловать, наша милая маленькая девочка», – написала 26-летняя биатлонистка на своей странице в социальной сети.

В сентябре 2022 года Бреза-Буше сообщила о беременности и пропуске сезона.

Жюстин Бреза-Буше является олимпийской чемпионкой 2022 года в масс-старте, бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года в женской эстафете и четырёхкратным призёром чемпионатов мира. Она одна из самых молодых призёров чемпионатов мира в истории (в 2015 году во время соревнований в Контиолахти ей было 18 лет). В прошлом сезоне французская биатлонистка завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов.

