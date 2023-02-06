Жюстин Бреза-Буше стала мамой
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Олимпийская чемпионка, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше сообщила, что стала мамой.
«3.02.2023. Добро пожаловать, наша милая маленькая девочка», – написала 26-летняя биатлонистка на своей странице в социальной сети.
В сентябре 2022 года Бреза-Буше сообщила о беременности и пропуске сезона.
Жюстин Бреза-Буше является олимпийской чемпионкой 2022 года в масс-старте, бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года в женской эстафете и четырёхкратным призёром чемпионатов мира. Она одна из самых молодых призёров чемпионатов мира в истории (в 2015 году во время соревнований в Контиолахти ей было 18 лет). В прошлом сезоне французская биатлонистка завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов.
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