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Планируете ли вы смотреть ЧМ-2023 по биатлону?

Планируете ли вы смотреть ЧМ-2023 по биатлону?
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8 февраля стартует чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Оберхофе (Германия). Соревнования продлятся до 19 февраля. Впервые на чемпионате мира не будут разыгрываться очки Кубка мира, что укрепит его позиции как главного самостоятельного спортивного события.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: планируете ли вы смотреть ЧМ-2023 по биатлону?

Чемпионат мира будет транслироваться в прямом эфире 21 вещательной компанией с общей средней аудиторией в 10 миллионов зрителей ежедневно. Ранее стало известно, что соревнования в Оберхофе посетят более 160 тысяч болельщиков. Они будут наблюдать за выступлением 260 спортсменов мира из 36 стран

Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).

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