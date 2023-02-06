8 февраля стартует чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Оберхофе (Германия). Соревнования продлятся до 19 февраля. Впервые на чемпионате мира не будут разыгрываться очки Кубка мира, что укрепит его позиции как главного самостоятельного спортивного события.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: планируете ли вы смотреть ЧМ-2023 по биатлону?
Чемпионат мира будет транслироваться в прямом эфире 21 вещательной компанией с общей средней аудиторией в 10 миллионов зрителей ежедневно. Ранее стало известно, что соревнования в Оберхофе посетят более 160 тысяч болельщиков. Они будут наблюдать за выступлением 260 спортсменов мира из 36 стран
Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).
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