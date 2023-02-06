«Вы должны быть готовы к этим трассам». Денизе Херрман — о ЧМ в Оберхофе

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в лыжной эстафетной гонке, олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону в индивидуальной гонке немка Денизе Херрман-Вик рассказала о подготовке к чемпионату мира.
«Моей главной целью будет расслабиться перед соревнованиями, сконцентрироваться на том, что я могу сделать, не слишком напрягаться и получать удовольствие от биатлона. В Пекине мне удалось настроиться должным образом, и это сработало. Постараюсь сохранить эту модель.
Посмотрим, что будет в Оберхофе, так как ветер и погода могут удивить — но я считаю, что это очень хорошее место для проведения чемпионатов мира, где побеждает сильнейший. Есть элемент везения, но прежде всего вы должны быть готовы к этим трассам.
Помимо того, что нужно быть в хорошей форме, надо правильно распределять силы по трассе. На спусках лучше расслабиться, немного отдохнуть и накопить сил для следующего подъёма. А тут ещё и встречный ветер при входе на стадион. Там надо думать о тактике. Подъём на Бирксштайг очень длинный, но я думаю, что немецкие зрители подтолкнут нас туда.
Оберхоф находится недалеко от моего родного города. Не могу дождаться встречи с друзьями, чтобы насладиться атмосферой и страстью к биатлону в Германии», — приводит слова Херрман Ski-Nordique.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 8 по 19 февраля 2023 года в Оберхофе (Германия).
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