Виктория Сливко: многие совмещают семью и спорт, но, если я рожу, останусь с ребёнком

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что планирует завершить профессиональную карьеру в случае беременности. Спортсменка отметила, что ставит семью в приоритет.



«Пока не думаю о завершении карьеры. Такое чувство, что я только вошла во вкус. Конечно, подумываю, что уже нужно семью, детишек. Хочется и этого всего, но и в спорте получается. Такой момент, что тебя разрывает на две части: и в биатлоне хочешь бегать, и семью хочешь. В любом случае выберу семью – для меня это дороже, это истинное счастье. Главное быть счастливой в семье – когда у тебя есть дети, муж.



Не буду загадывать, когда это всё будет. Просто надеюсь, что будет – всему своё время. Всё получится и в спорте, и в личной жизни – я буду счастлива.



Многие совмещают семью и спорт, возят с собой детишек, рожают и возвращаются. Я немножко по-другому думаю. Не хочу оставлять ребёнка дома, не смогу оставить с мамой – хотя она мне говорит: доча, рожай и бегай. Я отвечаю: нет, мам, так не пойдёт. Если я уж рожу, то останусь с ребёнком», — приводит слова Сливко Sports.ru.