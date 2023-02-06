Виктория Сливко: начало взрослой карьеры было не очень хорошим — на меня выливалась грязь

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что тяжело переносила критику со стороны болельщиков на старте взрослой карьеры.



«Начало моей взрослой карьеры не очень хорошее, потому что было много негатива, на меня выливалась грязь. Я была, грубо говоря, ребёнком и вообще не понимала, почему болельщики оскорбляют человека, которого не знают. Никто ведь ничего обо мне не знал, не мог сказать – легко мне это далось или сложно.



А вот сидеть на диване и обсуждать, какая я плохая… мне это было непонятно. Не знаю, что должен сделать человек, чтобы был такой негатив в его сторону. Я же никому не мешаю, ни у кого место в сборной не забираю. Если кто-то сидит на диване и считает, что он сильнее меня – пожалуйста, приходи, обыгрывай, отбирайся и занимай моё место, я не против. Мне кажется, у таких людей просто какие-то проблемы в жизни, может, что-то произошло, потому что нельзя быть таким злым на мир», – приводит слова Сливко Sports.ru.



Напомним, с 16 по 19 февраля в Чайковском пройдёт финал Кубка России по биатлону. Сливко занимает второе место в личном зачёте турнира.