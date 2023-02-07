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Менеджер сборной Норвегии прокомментировал отстранение россиян

Менеджер сборной Норвегии прокомментировал отстранение россиян
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Спортивный директор сборной Норвегии по биатлону Пер Арне Ботнан высказался по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Спортсмены находятся в стране и представляют нацию, где политика и спорт идут рука об руку. Пока Россия находится в конфликте с другой страной, их участие в мероприятиях недопустимо. Никто не может отрицать, что между спортом и политикой в России существует прочная связь. Мы видим спортсменов, которых используют, когда правящая элита хочет показать себя. Видим, что спортсмены получают военные награды, когда они преуспевают.

Речь идет не о нарушении правил или допинге, а о том, что страна конфликтует с соседями. Россияне всегда были нашими самыми яростными соперниками, и это плюс. В конце концов, это просто соревнования, которыми мы живем в спорте. Мы, безусловно, хотим, чтобы всегда участвовали лучшие, но на определенных условиях, — приводит слова Ботнана VG.

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Источник: VG

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