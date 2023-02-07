По итогам Кубка России лучший регион получит трофей имени Александра Тихонова

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов учредил Кубок, который будет вручён по итогам сезона лучшему региону по итогам взрослого рейтинга СБР, сообщает Metaratings.

Кубок Тихонова станет аналогом Кубка наций, который вручает по итогам сезона Международный союз биатлонистов (IBU). Договорённость об учреждении нового трофея была достигнута во время встречи Тихонова с руководством Союза биатлонистов России (СБР) на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Тогда же Тихонов передал трофей президенту СБР Виктору Майгурову. Сообщается, что приз будет переходящим.

Заключительный этап Кубка России по биатлону пройдет в Чайковском 16–19 февраля. Заключительной гонкой сезона станет мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.