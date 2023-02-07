«Дороже, чем Кубок Стэнли». Тихонов — о новом трофее лучшему биатлонному региону России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о трофее, который по его инициативе будет вручаться лучшему региону страны по итогам Кубка России.

«Действительно, договорённость была достигнута после встречи с руководством СБР в Раубичах. Я привёз кубок, передал. Не буду говорить его стоимость, но, думаю, он в несколько раз дороже, чем Кубок Стэнли. Изготовили его давно златоустовские мастера, кубок покрыт драгоценным металлом — золотом и серебром. Тяжёлый и красивый, сделан очень качественно. С четырёх сторон обозначены мои победы на четырёх Олимпиадах, мои титулы. Интересный трофей. Почему нет? Всё-таки Тихонов признан биатлонистом века!

Я разговаривал об этом с Виктором (Майгуровым). Вчера, наверное, приняли решение. Кубок же теперь будет разыгрываться между регионами России. А где-то в конце месяца я буду в Москве на вечере, посвящённом Высоцкому. Буду исполнять его песни. Встретимся, договоримся окончательно. По итогам сезона кубок будет доставлен в регион, который его выиграет. Поставят у губернатора. Думаю, так.

Сам кубок уже давно был изготовлен. Я хотел, чтобы он разыгрывался, ещё когда был первым вице-президентом СБР и пытался договориться с Андерсом Бессебергом. Поэтому трофей долго стоял у меня дома. Я же сейчас занимаюсь музеем. Буду встречаться с СБР, раз они приняли решение. Дай бог!» — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».