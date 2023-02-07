Марте Рёйселанд: я понимаю российских спортсменов, но ситуация не изменилась
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Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд перед стартом чемпионата мира высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«С одной стороны, я понимаю российских спортсменов. Обидно, что их не вернули, потому что чисто соревновательно они невероятно хороши в биатлоне, и мы всегда хотим бороться с лучшими.
Но мы не можем уйти от того, что происходит на Украине. Ситуация не изменилась. Они говорят, что спорт и политика должны быть разделены, но, к сожалению, это не так», — приводит слова Рёйселанд TV2.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).
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