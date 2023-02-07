Анна Сола опубликовала фото с новорождённой дочкой из Сочи, поблагодарив Ирину Казакевич

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола опубликовала в социальных сетях новые фото с новорождённой дочерью. Сола сделала их в Сочи.
Также в кадр попали серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете россиянка Ирина Казакевич и супруг Солы, велосипедист Станислав Божков.
Фото: из личного архива Анны Солы
Фото: из личного архива Анны Солы
«Ирина Казакевич, спасибо, что встретила и показала нам всю красоту», — подписала фото Сола.
Сола впервые стала мамой 19 декабря 2022 года. Анна – бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 в спринтерской гонке, победительница этапа Кубка мира (в спринте), бронзовый призёр чемпионата Европы в смешанной эстафете, чемпионка мира среди юниоров в эстафете. Несмотря на высокие результаты на КМ, Анне не удалось завоевать личных медалей на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
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