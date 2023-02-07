Сколько золотых медалей Йоханнес Бё выиграет на чемпионате мира — 2023?

Завтра, 8 февраля, в Оберхофе (Германия) стартует чемпионат мира – 2023 по биатлону. Главным фаворитом соревнований у мужчин является пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе.
Лидер КМ Йоханнес Бё в этом сезоне выиграл 11 личных гонок и ещё в двух был на подиуме. Только в стартовой гонке сезона он не смог попасть на пьедестал почёта.
На данный момент у младшего Бё 12 золотых медалей с чемпионатов мира.
28-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотых медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. А также стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (8).
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