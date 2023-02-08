Тимофей Лапшин: российских биатлонистов не хватает, не с кем поговорить

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, с 2017 года выступающий за Южную Корею, рассказал, вспоминают ли россиян на чемпионате мира, который стартует сегодня в Оберхофе (Германия) без участия отечественных спортсменов.
«Так как хватает своих забот, своих тренировок и своей работы, то не затрагиваю эту тему при общении с другими. Но, конечно, российских биатлонистов не хватает, потому что раньше увидел кого-либо, сразу поговорил, а сейчас не с кем поговорить.
С экс-россиянами, выступающими за другие сборные? Да, в том числе еще с ребятами из Румынии, Молдовы, а также со спортсменами, которые говорят на русском. Но, в целом, со спортсменами из других стран тоже общаюсь. Позавчера с (Лукасом) Хофером немного поговорили. У него тоже в этом сезоне была травма голеностопа. Рассказал, что в смешанной эстафете не выйдет на старт, а в спринте уже будет соревноваться», — приводит слова Лапшина «Матч ТВ».
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