Арнд Пайффер выступил против возвращения россиян

Олимпийский чемпион 2018 года, бывший немецкий биатлонист, а ныне ТВ-эксперт и комментатор Арнд Пайффер высказался об отстранении российских спортсменов перед стартом чемпионата мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

«Возвращение россиян? Я бы этого не одобрил, и мне трудно представить, что в разгар конфликта, от которого страдает гражданское население, вы вдруг говорите, что они могут вернуться к нормальной жизни.

Российские спортсмены всегда будут стоять за систему. Они также всегда будут сторонниками режима. Ни один российский спортсмен не может сказать, что он против конфликта, потому что тогда вы его больше не увидите», — приводит слова Пайффера Sportschau.de.