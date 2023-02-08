Денизе Херрман высказалась об отстранении российских биатлонистов

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в лыжной эстафетной гонке, олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону в индивидуальной гонке немка Денизе Херрман-Вик высказалась об отстранении российских спортсменов перед стартом чемпионата мира.

«С одной стороны, многие спортсмены ничего не могут поделать с политическими обстоятельствами. С другой стороны, вы слышите политические заявления от того или иного спортсмена из России и думаете: если они вернутся и сохранят такую политическую позицию, это будет спорно», — приводит слова Херрман-Вик Sportschau.de.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 8 по 19 февраля 2023 года в Оберхофе (Германия).