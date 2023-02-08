Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Смешанная 4 x 6 км Эстафета. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Денизе Херрман высказалась об отстранении российских биатлонистов

Денизе Херрман высказалась об отстранении российских биатлонистов
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в лыжной эстафетной гонке, олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону в индивидуальной гонке немка Денизе Херрман-Вик высказалась об отстранении российских спортсменов перед стартом чемпионата мира.

«С одной стороны, многие спортсмены ничего не могут поделать с политическими обстоятельствами. С другой стороны, вы слышите политические заявления от того или иного спортсмена из России и думаете: если они вернутся и сохранят такую политическую позицию, это будет спорно», — приводит слова Херрман-Вик Sportschau.de.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 8 по 19 февраля 2023 года в Оберхофе (Германия).

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023