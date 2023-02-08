«Я вижу во всех спортсменов, независимо от национальности». Нойнер об отстранении россиян

Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира по биатлону немка Магдалена Нойнер высказалась об отстранении российских спортсменов перед стартом чемпионата мира в Оберхофе.

«Сложный вопрос. Я всегда вижу во всех спортсменов, независимо от их национальности. Не каждый россиянин может что-то сделать в сложившейся ситуации. Но спорт тоже зависит от политики», — приводит слова Нойнер Sportschau.de.

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).