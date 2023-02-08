Кати Вильхельм назвала отстранение российских спортсменов бессмысленным

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира, победительница общего зачёта Кубка мира сезона-2005/2006 немка Кати Вильхельм перед стартом чемпионата мира в Оберхофе прокомментировала отстранение российских спортсменов.

«Я думаю, правильным будет пересмотреть решение, потому что конфликт развязывают не спортсмены. Какой смысл в отстранении российских биатлонистов? Конфликт всё ещё продолжается. Если мы не дадим им стартовать на Олимпиаде, я сомневаюсь, что это как-то заинтересует господина Путина», — приводит слова Вильхельм Sportschau.de.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).