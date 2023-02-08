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Кентен Фийон Майе перепутал створы на финише смешанной эстафеты в рамках ЧМ

Кентен Фийон Майе перепутал створы на финише смешанной эстафеты в рамках ЧМ
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе во время финиша смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира – 2023 по биатлону перепутал створы, тем самым рискуя упустить бронзовые медали для своей сборной.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Смешанная эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — 1:04.41,9 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Биона, Томмазо Джакомель) — отставание 11,6 секунды (6 промахов).
3. Франция (Жулия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентент Фийон Майе) +55,9 (9 промахов).

Турнир проходит в Оберхофе (Германия) и продлится до 19 февраля.

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