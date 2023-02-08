Йоханнес Бё оценил своё выступление в победной для Норвегии смешанной эстафете на ЧМ-2023
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Йоханнес по традиции выступил в роли финишёра, он допустил три промаха на лёжке и один на стойке.
«Это была очень непредсказуемая эстафета. Битва растянулась на всю гонку. Темп был очень высоким на старте моего этапа, в мои планы не входило бежать так быстро, чтобы стрелять так плохо. Я сам был немного удивлён. На стрельбе явно сказалась нервозность и статус соревнований. Но я хорошо справился, мне хватило времени, чтобы оторваться. Я очень доволен своей работой», — приводит слова младшего Бё NRK.
Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
19:26
-
18:59
-
18:42
-
18:15
-
18:11
-
18:03
-
17:50
-
16:01
-
14:35
-
14:00
-
13:51
-
13:41
-
13:18
-
12:01
-
11:47
-
10:18
-
09:45
-
09:00
-
00:45
-
00:17
-
00:03
- 7 февраля 2023
-
20:44
-
19:24
-
18:43
-
16:05
-
15:22
-
14:57
-
14:30
-
14:21
-
12:44
-
11:14
-
10:00
- 6 февраля 2023
-
17:56
-
17:45
-
16:30
Партнерский контент