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Смешанная 4 x 6 км Эстафета. Прямая трансляция
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Йоханнес Бё оценил своё выступление в победной для Норвегии смешанной эстафете на ЧМ-2023

Йоханнес Бё оценил своё выступление в победной для Норвегии смешанной эстафете на ЧМ-2023
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Йоханнес по традиции выступил в роли финишёра, он допустил три промаха на лёжке и один на стойке.

«Это была очень непредсказуемая эстафета. Битва растянулась на всю гонку. Темп был очень высоким на старте моего этапа, в мои планы не входило бежать так быстро, чтобы стрелять так плохо. Я сам был немного удивлён. На стрельбе явно сказалась нервозность и статус соревнований. Но я хорошо справился, мне хватило времени, чтобы оторваться. Я очень доволен своей работой», — приводит слова младшего Бё NRK.

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