Йоханнес Бё оценил своё выступление в победной для Норвегии смешанной эстафете на ЧМ-2023

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Йоханнес по традиции выступил в роли финишёра, он допустил три промаха на лёжке и один на стойке.

«Это была очень непредсказуемая эстафета. Битва растянулась на всю гонку. Темп был очень высоким на старте моего этапа, в мои планы не входило бежать так быстро, чтобы стрелять так плохо. Я сам был немного удивлён. На стрельбе явно сказалась нервозность и статус соревнований. Но я хорошо справился, мне хватило времени, чтобы оторваться. Я очень доволен своей работой», — приводит слова младшего Бё NRK.