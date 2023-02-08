Уле-Эйнар Бьорндален резко раскритиковал Федерацию биатлона Китая

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален после первой гонки чемпионата мира — 2023 резко раскритиковал Федерацию биатлона Китая.

«После Олимпиады в Пекине китайская федерация сократила инвестиции в сборную по биатлону, она плюс-минус исчезла. В этом сезоне у них были плохие условия. Никаких летних или осенних тренировок, теперь у них тренер, который заботится о всех командах. Нормальных условий нет.

Это катастрофа. Я страдаю и вообще не понимаю действий федерации. Китайским биатлонистам придётся очень нелегко во время чемпионата мира», — приводит слова Бьорндалена Expressen.