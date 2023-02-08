Мазе: сейчас люди ждут от Йоханнеса Бё только одного — момента, когда он потерпит неудачу

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, французский специалист Зигфрид Мазе высказался о давлении, которое оказывается на его подопечного – пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё на стартовавшем чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия).

«Конечно, на чемпионате мира всё иначе. Все ждут от него побед. Теперь, в известном смысле, единственное, чего от него ждут люди, это когда он потерпит неудачу и произойдёт ли это вообще. В данный момент этот фактор оказывает на него дополнительное давление», — приводит слова Мазе TV2.

Ранее Йоханнес вместе со сборной Норвегии стал чемпионом мира 2023 года в смешанной эстафете.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Смешанная эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — 1:04.41,9 (1 штрафной круг + 9 промахов).

2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Биона, Томмазо Джакомель) — отставание 11,6 секунды (6 промахов).

3. Франция (Жулия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентент Фийон Майе) +55,9 (9 промахов).