«Он это заслужил». Йоханнес Бё высказался о провале Себастиана Самуэльссона на старте ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о провале шведа Себастиана Самуэльссона в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия).
Младший Бё, в частности, прокомментировал слова шведа до гонки. «Меня немного удивило, что Йоханнеса поставили на последний этап эстафеты. Я бы больше боялся Ветле Шоста Кристиансена. Я не боюсь ни Йоханнеса, ни Стурлы», — заявил Самуэльссон.
Смешанную эстафету выиграла сборная Норвегии. Самуэльссон, также выступавший в качестве финишёра, зашёл на три штрафных круга, из-за чего шведы стали лишь девятыми.
«На мой вкус это приятно, когда он так активно высказывается обо мне перед гонками. Так что я бы сказал, что он это заслужил.
Обидели ли меня его слова? Нет. Ну, или немного. Но если вы так высказываетесь, то должны понимать, что ответ прилетит в любой момент. Так обстоят дела с Себби сегодня, и это печально для Швеции», — приводит слова младшего Бё TV2.
- 9 февраля 2023
-
01:02
-
00:42
- 8 февраля 2023
-
23:02
-
21:35
-
20:54
-
20:38
-
20:27
-
19:53
-
19:48
-
19:26
-
18:59
-
18:42
-
18:15
-
18:11
-
18:03
-
17:50
-
16:01
-
14:35
-
14:00
-
13:51
-
13:41
-
13:18
-
12:01
-
11:47
-
10:18
-
09:45
-
09:00
-
00:45
-
00:17
-
00:03
- 7 февраля 2023
-
20:44
-
19:24
-
18:43
-
16:05
-
15:22