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«Он это заслужил». Йоханнес Бё высказался о провале Себастиана Самуэльссона на старте ЧМ

«Он это заслужил». Йоханнес Бё высказался о провале Себастиана Самуэльссона на старте ЧМ
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о провале шведа Себастиана Самуэльссона в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия).

Младший Бё, в частности, прокомментировал слова шведа до гонки. «Меня немного удивило, что Йоханнеса поставили на последний этап эстафеты. Я бы больше боялся Ветле Шоста Кристиансена. Я не боюсь ни Йоханнеса, ни Стурлы», — заявил Самуэльссон.

Смешанную эстафету выиграла сборная Норвегии. Самуэльссон, также выступавший в качестве финишёра, зашёл на три штрафных круга, из-за чего шведы стали лишь девятыми.

«На мой вкус это приятно, когда он так активно высказывается обо мне перед гонками. Так что я бы сказал, что он это заслужил.

Обидели ли меня его слова? Нет. Ну, или немного. Но если вы так высказываетесь, то должны понимать, что ответ прилетит в любой момент. Так обстоят дела с Себби сегодня, и это печально для Швеции», — приводит слова младшего Бё TV2.

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