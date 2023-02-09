Самуэльссон назвал истинную причину своей провальной стрельбы в смешанной эстафете на ЧМ

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон объявил, что нашёл истинную причину своей провальной стрельбы в смешанной эстафете на стартовавшем чемпионате мира – 2023 в Оберхофе (Германия).

Финишёр сборной Швеции Самуэльссон в смешанной эстафете зашёл сразу на три штрафных круга на первом огневом рубеже. Также Себастиан допустил три промаха на стойке. Это отбросило команду на итоговое девятое место.

«Одно из самых тяжёлых переживаний за всю мою карьеру. Конечно, очень разочарован. После гонки выяснилось, что винты, крепящие ствол к ложе, ослабли. Я продолжаю полагаться на свои возможности и уже с нетерпением жду субботнего спринта! Спасибо всем, кто направил мне ободряющие слова», — написал Самуэльссон в своих социальных сетях.